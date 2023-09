Forschungs-Projekt zur Windkraft Erforschen, wie man bessere Windräder baut Von dpa | 15.09.2023, 12:45 Uhr | Update vor 27 Min. Test-Windräder Foto: Stefan Puchner/dpa up-down up-down

Können wir die Windräder so bauen, dass sie wenig Lärm machen? Diese und andere Fragen will ein Projekt im Bundesland Baden-Württemberg beantworten. Dort, auf einem Hügel in der Schwäbischen Alb, haben Fachleute zwei Windräder errichtet.