Ursprünglich kommt Katalin Karikó aus dem Land Ungarn. Dort und später auch in den USA forschte sie an einer Technik, die mit Genetik zu tun hat, also Vererbungslehre. Auf dieser Forschung baut auch der Impfstoff auf, den das deutsche Unternehmen Biontech gegen Corona entwickelt hat. Katalin Karikó hat auch selbst lang bei dem Unternehmen mitgearbeitet.



Die Ergebnisse von Katalin Karikó und Drew Weissman sind aber nicht nur zur Bekämpfung von Corona wichtig. Fachleute glauben, dass sie irgendwann auch gegen andere Krankheiten wie beispielsweise Krebs helfen können.