Zwei davon setzten sich für den Schutz des Regenwaldes ein. Eine macht das in ihrer Heimat Sumatra im südostasiatischen Land Indonesien. Dort rodete ein großes Unternehmen Regenwald und baute auf der Fläche Eukalyptus-Bäume zur Papierherstellung an. Die Aktivistin Delima Silalahi sagte: „Ich hatte das Gefühl, dass es wirklich wichtig für mich war, an diesem Kampf teilzunehmen, weil er mich betrifft.“ Sie sah durch die Abholzung auch die Kultur ihres Naturvolkes bedroht.



Im Land Brasilien in Südamerika organisierte Alessandra Korap Munduruku den Widerstand ihres Naturvolkes. Dort wollten Unternehmen im Amazonas-Regenwald mehrere Bergbau-Projekte ausführen. „Wir werden nicht aufhören, für unsere Heimat zu kämpfen“, sagte die Aktivistin. „Für uns sind unsere Wälder und Flüsse heilige Stätten.“