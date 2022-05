In Ländern wie etwa Afghanistan haben viele Menschen nicht genug zu essen. FOTO: Marco Di Lauro Kinder brauchen Hilfe Erdnusspaste gegen Hunger Von dpa | 17.05.2022, 12:12 Uhr

Unicef hilft Kindern in Not. Wegen des Ukraine-Krieges wird es in einigen Ländern der Welt schwer, genug Essen für alle zu besorgen.