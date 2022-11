Moor erforschen Foto: Stefan Puchner/dpa up-down up-down Bohrungen im Moor Erde in Folie frisch halten Von dpa | 27.11.2022, 14:58 Uhr

Frischhaltefolie benutzen viele Leute in der Küche. Wie der Name schon sagt: Sie soll helfen, Dinge frisch zu halten. Denn sie verhindert zum Beispiel, dass Luft und Keime an Lebensmittel gelangen.