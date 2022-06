Ein starkes Erdbeben hat viel Leid im Land Afghanistan verursacht. Foto: Uncredited/Bakhtar News Agency/AP/dpa FOTO: Uncredited Naturkatastrophen Erdbeben in den Bergen Von dpa | 22.06.2022, 16:24 Uhr

Vom einen auf den anderen Moment war alles anders. Die Erde bebte in der Nacht gewaltig und Häuser stürzten ein. Das ist am späten Dienstagabend im Land Afghanistan in Südasien passiert.