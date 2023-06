Schauspieler Michael J. Fox Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Parkinson Er will dabei helfen, eine Krankheit zu heilen Von dpa | 21.06.2023, 15:12 Uhr

Er ist ein weltberühmter Schauspieler. Und er ist krank. Michael J. Fox spielte vor mehr als 30 Jahren die Hauptrolle in „Zurück in die Zukunft“ sowie Rollen in vielen anderen Filmen. Heute ist er 61 Jahre alt und hat Parkinson. Die Krankheit betrifft das Gehirn.