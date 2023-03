Ein Grund für das Treffen: Deutschland und Japan möchten künftig etwa bei Rohstoffen enger zusammenarbeiten. Rohstoffe sind zum Beispiel Kohle, Erdgas und Metalle. Sowohl Japan als auch Deutschland müssen viel davon ins Land einführen, weil sei selbst nicht so viel abbauen können. Beide wollen in Zukunft nicht mehr so abhängig von einzelnen anderen Ländern sein. Deswegen wollen sie ihr Wissen darüber austauschen. Das beschlossen die Länder am Samstag.



Bei dem Treffen ging es aber auch um das Militär. So wollen beide Länder an gemeinsamen Übungen teilnehmen. Deutschland etwa will dafür ein Kriegsschiff in den Pazifik senden.