Energie sparen Passende Temperatur für Tiere im Zoo Von dpa | 25.10.2022, 15:29 Uhr

Manche Tiere mögen es sehr warm, Reptilien zum Beispiel. Andere Tiere, etwa Eisbären, sind an Kälte in der Natur gewöhnt. Leben Tiere in einem Zoo oder Tierpark, sollen die Temperaturen im Gehege zu ihnen passen.