Es reicht, wenn jemand hustet oder schnieft. Damit können schon mal eine Menge Keime durch die Luft fliegen und andere Menschen treffen. So funktioniert Ansteckung in vielen Fällen. Um die Menschen vor dem Coronavirus zu schützen, waren deshalb FFP-2-Masken in Bussen und Bahnen sehr lange Pflicht.

Bus und Bahn darf man jetzt auch ohne Maske fahren

Doch am Donnerstag ist damit Schluss. Einige Bundesländer hatten die Regeln sogar schon früher gelockert. Das Tragen einer Maske wird damit zu einer freiwilligen Entscheidung. In öffentlichen Verkehrsmitteln muss man die Masken nicht mehr anziehen. Diese Lockerung kam, weil unter anderem Fachleute meinen: Es werden sich zwar immer noch eine Menge Menschen mit dem Virus anstecken. Die Gefahr schwer zu erkranken sei aber viel kleiner geworden. Das liegt unter anderem an den Impfungen.

Manche Leute raten trotzdem dazu, in Bus und Bahn weiterhin Mund und Nase zu bedecken. Das gilt vor allem für Menschen, die nicht ganz gesund sind. Schließlich steht man in diesen Verkehrsmitteln oft nah beieinander. Die Maske kann einen selbst und andere schützen.

TEASER-FOTO: Oliver Berg/dpa