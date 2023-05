Aber warum gerade der 8. Mai? An diesem Tag war im Jahr 1945 in Europa der Zweite Weltkrieg endlich zu Ende: Denn Deutschland hatte seine Niederlage eingestanden. Es hatte den Krieg unter der Herrschaft der Nationalsozialisten angefangen. Viele Millionen Menschen waren gestorben.



Zur Erinnerung an das Kriegsende brachten Menschen am Montag an vielen Orten in Deutschland Blumen und manchmal sogar auffällige Kränze an Gedenkstätten. Auch in anderen Städten Europas gab es solche Gedenkfeiern.