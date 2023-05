Dabei helfen die Daten der Standesämter. Dort wird der Name jedes neugeborenen Babys eingetragen. Bei den Mädchen kam im Jahr 2022 der Vorname Emilia am häufigsten vor. Bei den Jungs war das Noah. Beide Namen waren auch schon in den Vorjahren auf dem ersten Platz. Ebenfalls sehr beliebt waren im vergangenen Jahr Sophia oder Sofia, Matteo, Emma und Leon.



Die Gesellschaft für deutsche Sprache sagt: Kurze und sehr kurze Namen seien angesagt. Die beliebtesten Anfangsbuchstaben bei Vornamen seien E, M und L. Insgesamt beginnen 13 der 20 Topnamen auf der Liste mit diesen Buchstaben.