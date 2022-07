Platsch! In den Sommerferien kann man sich unter anderem im Freibad abkühlen. Foto: Jacob King/PA Wire/dpa FOTO: Jacob King up-down up-down Schule aus Elf Tage Sommerferien gemeinsam Von dpa | 29.07.2022, 16:42 Uhr

16 Bundesländer, 16 Ferienzeiten: In Deutschland haben nicht alle Kinder gleichzeitig Sommerferien. Im Bundesland Nordrhein-Westfalen zum Beispiel haben die Ferien bereits am 24. Juni begonnen, in Bayern war Freitag der letzte Schultag.