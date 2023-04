Welche Autos in Zukunft mit welchem Motor und welchem Sprit herumfahren: Darüber gab es gerade viel Streit. Nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Europäischen Union. Das ist ein Bündnis aus 27 Ländern. Vor kurzem einigten sich die Politiker.

Was wurde beschlossen?

Ab dem Jahr 2035 sollen nur noch neue Autos verkauft werden, die einen Elektromotor haben. Neue Diesel- und Benzin-Autos sind dann verboten. Doch es wird eine Ausnahme geben: Autos, die nur sogenannte synthetische Kraftstoffe tanken können. Diese Stoffe werden oft auch E-Fuels oder Elektro-Fuels genannt.

Was sind das für Kraftstoffe?

Synthetische Kraftstoffe werden mit Strom hergestellt. Der Strom muss dabei aus erneuerbaren Energien kommen, etwa Wind oder Sonne. Damit wird erst Wasser aufgespalten. Dann wird der Wasserstoff daraus mit dem Klimagas Kohlendioxid verbunden, etwa aus der Luft. Als Kraftstoff entsteht dann zum Beispiel Benzin, Diesel oder Kerosin für Flugzeuge.

Was sind die Vorteile dieser Kraftstoffe?

Sie sind ziemlich sauber. Denn die klimaschädlichen Gase, welche beim Verbrennen entstehen, wurden vorher aus der Luft entnommen. So entsteht kein zusätzliches Kohlendioxid, welches für die Erderwärmung sorgt. Auch kann der synthetische Kraftstoff von den bisherigen Verbrenner-Motoren verwendet werden.

Was sind die Nachteile?

Es lohnt sich nicht so richtig. Beim Umwandeln geht wahnsinnig viel Energie verloren. Anschaulich wird das an einem Beispiel mit einem Windrad mit 3 Megawatt Leistung. Der Strom aus so einem Windrad kann 1600 Elektro-Autos versorgen. Wird der Strom aber umgewandelt in synthetischen Kraftstoff, reicht der Kraftstoff nur für 250 Autos.

Werden wir trotzdem bald synthetischen Kraftstoff in Autos tanken?

Das ist sehr unwahrscheinlich. Bislang gibt es keine großen Anlagen zur Herstellung. Ein Forschungsinstitut hat festgestellt, dass weltweit bis zum Jahr 2035 nur 60 Anlagen für diese Kraftstoffe angekündigt sind. Selbst wenn alle diese Anlagen dann laufen, stellen sie nur wenig Kraftstoff her. Und dieser Kraftstoff wird wohl erst einmal für Flugzeuge und Schiffe benötigt. Denn dort ist es viel schwerer, Elektro-Motoren einzubauen. Für Autos bleibe wohl also kein synthetischer Kraftstoff übrig.