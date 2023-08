Übung der Feuerwehr Elektroautos löschen ist anders Von dpa | 28.08.2023, 15:25 Uhr | Update vor 30 Min. Elektroautos löschen ist anders Foto: Uli Deck/dpa up-down up-down

Wenn ein Elektroauto brennt, braucht die Feuerwehr besonders viel Wasser. Die Batterie in diesen Autos muss lange gekühlt werden, damit sie sich nicht wieder entzündet. Das Löschwasser eines Feuerwehrfahrzeugs würde nicht ausreichen. Daher rücken für so einen Einsatz oft mehrere Wagen an.