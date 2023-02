Wetter Foto: Matthias Bein/dpa up-down up-down Wettervorhersage Eisige Aussichten Von dpa | 22.02.2023, 16:14 Uhr

Pack den Wintermantel noch nicht weg! Es wird wieder kalt in Deutschland. In den kommenden Tagen erwarten uns Minusgrade, Frost und Schneefälle. „Der Spätwinter hält nochmal Einzug im Land“, sagte ein Wetter-Experte am Mittwoch.