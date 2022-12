Schnee in den USA Foto: -/XinHua/dpa up-down up-down Wetter Eiseskälte und viel Schnee in den USA Von dpa | 26.12.2022, 14:00 Uhr

Ihr Weihnachtsfest hatten sich viele Amerikanerinnen und Amerikaner wohl anders vorgestellt. Statt in Bergen von Geschenkpapier versanken sie in diesem Jahr vor allem in Bergen von Schnee. Ein heftiger Wintersturm hat in den USA, aber auch im Land Kanada, für viel Chaos gesorgt. Es kamen auch Menschen ums Leben.