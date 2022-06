Ein Gastwirt aus dem Bundesland Baden-Württemberg hat sich jetzt etwas überlegt, um die alte Telefonzelle in seiner Nähe wieder zu nutzen. Er sagte: „Wir haben zum Glück zwei Eistruhen gefunden, die von den Maßen her genau reingepasst haben.“ Und jetzt wird dort Eiscreme verkauft! Das heißt genau: Wenn vorbeigehende Menschen Lust auf ein Eis haben, nehmen sie sich eins heraus und lassen Geld da. Der Gastwirt sagt zwar: „Manchmal sind doch ein bisschen weniger Packungen drin als es vom Geld her der Fall sein müsste.“ Trotzdem sei er sehr zufrieden.