Einsatz in Potsdam Esel von Feuerwehr aus Tümpel gerettet Von dpa | 16.11.2022, 16:35 Uhr

Ein Feuerwehrmann konnte den Esel aus dem Tümpel retten. Dabei trug der Mann einen wasserdichten Überlebensanzug.

In einem gut sichtbaren und wasserdichten Anzug ist ein Feuerwehrmann in einen Tümpel gestiegen. Überlebensanzug heißt dieses spezielle Kleidungsstück. Damit rettete der Mann am Mittwoch einen Esel, der in einen Teich gefallen war.