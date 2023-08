Mit dieser Nachricht überraschten die Zwillinge ihre Fans am Wochenende. „Jetzt ist es einfach an der Zeit, dass wir jeweils unsere Wege gehen“, sagte Lisa in einem Video, dass die Zwillinge gemeinsam veröffentlichten. „Wir sind soooo verschieden“, schrieben sie darunter.



Den gemeinsamen Instagram-Account übernimmt Lena. Dem Profil folgen etwa 20 Millionen Menschen. Lisa hat ein eigenes Profil mit über 260 000 Nutzerinnen und Nutzern. Ihr Erfolg mit Internet-Videos begann, als die Zwillinge 13 Jahre alt waren. Heute sind sie 21.