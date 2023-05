Menschen, die im Jahr eine Million Euro oder mehr einnehmen, werden auch Einkommensmillionäre genannt. Im Jahr 2019 traf das in Deutschland auf etwa 27 000 Menschen zu. Die Zahl der Einkommensmillionäre ist gestiegen. Das teilten Fachleute am Montag mit. Wenn man allerdings bedenkt, dass mehr als 83 Millionen Menschen in Deutschland leben, sind nur sehr wenige davon Millionäre. Und wo leben die meisten Einkommensmillionäre?

Besonders viele Einkommensmillionäre leben in den Bundesländern Hamburg und Bayern. In Sachsen-Anhalt und Thüringen leben nur wenige. Die meisten der Einkommensmillionäre sind Unternehmerinnen oder Unternehmer.