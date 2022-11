Allerdings fliegt Fiete nicht, sondern rollt in einem Einkaufszentrum umher. Die Möwe ist ein Roboter, der Desinfektionsmittel für die Hände transportiert. Das Mittel bietet Fiete den Leuten so an: „Herzlich willkommen! Flossen schon gesäubert?“ Mit den Flossen sind dann wohl die Hände gemeint.

Die Roboter-Möwe „Fiete" verteilt Desinfektionsmittel für die Hände in einem Einkaufszentrum. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Übrigens, falls dir der Mann neben Fiete auf dem Foto bekannt vorkommt: Er heißt Patrick Bach und hat als Jugendlicher in beliebten Serien mitgespielt. Zum Beispiel in „Silas“ und „Jack Holborn“. Am Montag stellte Patrick Bach den neuen Roboter vor.