Wenn Eltern ihren Kindern regelmäßig vorlesen, erleichtert das den Start in der Schule. Symbolfoto: Hans-Thomas Frisch/dpa up-down up-down Einfluss auf die Bildung Eltern sollten Kindern mehr vorlesen Von dpa | 07.11.2022, 16:28 Uhr | Update vor 1 Std.

„Es war einmal eine Prinzessin“: Eine Menge Kinder hören gerne solche und andere Geschichten. Das Vorlesen gehört in vielen Familien zum Alltag dazu, aber längst nicht in allen. Das hat eine Befragung von Eltern ergeben, die am Montag in Berlin veröffentlicht wurde.