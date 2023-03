Licht aus Foto: Christophe Gateau/dpa up-down up-down Umwelt-Aktion Earth Hour Einfach mal das Licht auslassen Von dpa | 26.03.2023, 13:41 Uhr

Ob das Brandenburger Tor in Berlin, das Opernhaus in Sydney oder die Riesentürme in Kuala Lumpur: Diese und noch mehr Sehenswürdigkeiten standen am Samstagabend eine Stunde lang im Dunkeln. Auch in Wohnungen und Behörden blieb das Licht aus. Schuld war aber nicht etwa ein Stromausfall. Es hatte zu tun mit einer Aktion namens „Earth Hour“, also der Stunde der Erde.