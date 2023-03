Den ganzen Tag mit Tieren zusammen sein, Kunststücke einstudieren und diese auf einer Bühne vor großem Publikum präsentieren: So sieht der Alltag von vielen Menschen aus, die in einem Zirkus arbeiten. Auch der Gewinner der letzten „Let's Dance“-Staffel, René Casselly, arbeitet in einem Zirkus.

Derzeit hat er eine Show im berühmten Circus Krone. Dabei reitet er auf Pferden und führt sie durch die Manege. Doch René Casselly möchte nicht nur in einem Zirkus arbeiten. In einem Interview sprach er von seinem Traum: Eines Tages einen eigenen leiten.

„Selber Direktor spielen. Sehen, was die Künstler auf die Bühne zaubern. Alles aus einer anderen Perspektive anschauen“, sagte er. Zuvor hoffe er aber, noch viele Jahre als Zirkus-Artist aktiv sein zu können.