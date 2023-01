Piratenschiff Foto: Angelica Edwards/Tampa Bay Times via AP/dpa up-down up-down Spektakel in den USA Einen Piraten feiern, den es nie gab Von dpa | 29.01.2023, 14:44 Uhr

Mit kunterbunten Flaggen fährt das Piratenschiff in den Hafen ein. An Bord: jede Menge Piraten, aber natürlich keine echten. Einmal im Jahr verkleiden sich in Tampa im Land USA Männer als Piraten und landen mit ihrem Schiff an. Sie feuern in die Luft und tun so, als eroberten sie die Stadt. Dann ziehen sie am Hafen entlang und verteilen gefälschte Goldmünzen und Schmuck aus Plastik. An diesem Wochenende kamen wieder Hunderttausende Menschen, um das Spektakel zu sehen.