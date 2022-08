Barockfest Foto: Bodo Schackow/dpa up-down up-down Barockfest Eine Zeit voll mit Pracht Von dpa | 28.08.2022, 15:24 Uhr

Kutschen, ausladende Kleider, aufgetürmte Haare: All das gab es am Wochenende in der Stadt Gotha im Osten Deutschlands zu bestaunen. Dort fand auf einem Schloss ein Barockfest statt. Gäste konnten sich unter anderem die kostümierten Schauspielerinnen und Schauspieler ansehen, der barocken Musik lauschen oder sich Handwerk von damals ansehen.