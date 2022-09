Die große Modenschau lockt Designer, Models und Mode-Fans an. Auch Influencerinnen, Einkäufer von Klamotten-Läden und jede Menge Promis besuchen die Shows.

Die Laufstege der Modenschauen sind an mehreren Orten in der ganzen Stadt verteilt. Viele der Shows sind in Hotels und manche zum Beispiel in einem Museum. Auch in einem Autohaus oder in einer Surfhalle laufen Models über den Laufsteg. Die Fashion Week dauert eine Woche lang.

Bei allen Veranstaltungen ist vor allem eines wichtig: Möglichst gut aussehen. Dabei werden für die Kleidung auch ungewöhnliche Materialien verwendet. Dazu gehören zum Beispiel Autoteile wie Reifen und Airbags.