Deshalb wird es in der Türkei wohl eine Stichwahl geben. Dann treten nur noch Recep Tayyip Erdogan und der Mann gegeneinander an, der die zweitmeisten Stimmen bekam. Sein Name ist Kemal Kilicdaroglu. In der Stichwahl gewinnt der mit den meisten Stimmen.



Die Stichwahl könnte am 28. Mai stattfinden. Die Türkinnen und Türken, die in Deutschland leben, können von hier aus mitmachen. Sie müssen dann schon ein paar Tage vorher ihre Stimme abgeben.