Turmuhr Foto: Patrick Pleul/dpa Putzen und vergolden Eine Turmuhr soll schöner werden Von dpa | 17.03.2023, 16:13 Uhr

Wer hat an der Uhr gedreht? Der Mann heißt Michel Lankau. Er guckt aus einer Öffnung im Turm der Friedenskirche in der Stadt Frankfurt an der Oder, im Nordosten von Deutschland. Seine Aufgabe ist es aber nicht, die Uhr zu stellen. Sondern er holt die Zeiger vom Turm herunter.