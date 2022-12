Der Kino-Film „„Blueback - Eine tiefe Freundschaft“ kommt am 29. Dezember in die Kinos. Foto: Arenamedia/Weltkino/dpa up-down up-down Kino-Film „Eine tiefe Freundschaft“: Wie Abby um das Leben im Ozean kämpft Von dpa | 23.12.2022, 10:26 Uhr

Abby ist am Meer in Australien zu Hause. Schon früh lernt das Mädchen tauchen und damit das Leben im Ozean kennen. Die Natur dort in der Tiefe ist einzigartig – doch sie ist in Gefahr.