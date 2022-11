In manchen Straßen in Köln wurde es beim Karneval-Start richtig voll. Denn anders als in den letzten Jahren gab es diesmal keine Corona-Regeln mehr für die Närrinnen und Narren. Außerdem fällt der 11. November dieses Jahr auf einen Freitag. Die meisten müssen also am nächsten Tag nicht zur Arbeit gehen und konnten ausgelassen feiern.