Damit sich die Erde nicht weiter erwärmt, müssen wir dringend weniger CO2 ausstoßen. Das ist schon länger klar und gilt auch für andere Treibhausgase, die dem Klima schaden. Trotzdem klappt es in vielen Bereichen noch nicht so gut. Immerhin: In Deutschland wurden im vergangenen Jahr etwas weniger dieser Treibhausgase verursacht als im Jahr davor. Das hatten Fachleute berechnet. Nun wurde das Ganze noch einmal überprüft.



Doch wie rechnet man überhaupt aus, wie viele solcher Gase ein ganzes Land ausstößt? Bei der Untersuchung wurde etwa gemessen, wie viele Energieträger wie Öl, Kohle und Gas hierzulande verbrannt wurden. Denn dabei wird CO2 freigesetzt. „Dazu zählt man die Menge der verbrannten Energieträger zusammen und multipliziert sie mit einem bestimmten Faktor“, erklärt der Experte Hans-Martin Henning. Dieser Faktor berechnet ein, wieviel CO2 freigesetzt wird, wenn man etwa ein Kilogramm Kohle verbrennt.



In Deutschland brauchen wir viel mehr Energie, als wir die Rohstoffe dafür besitzen. Deshalb kaufen wir etwa Treibstoffe wie Öl und Gas aus anderen Ländern ein. In dieser Untersuchung wurde aber nicht berechnet, wo die Rohstoffe herkommen. „Das Treibhausgas wird dem Land zugeschrieben, in dem es verbrannt wird“, so der Fachmann.



Schwieriger ist es, den Energiebedarf etwa für Waren einem Land zuzuordnen. Wenn eine Fabrik im Land China ein Produkt herstellt, bekommt China auch das entstandene Treibhausgas zugeschrieben. Das Land, das das Produkt kauft, taucht in der Rechnung nicht auf. Das viele CO2 also, das andere Länder verursachen, um etwa Deutschland mit Waren zu versorgen, fällt für Deutschland nicht in die Wertung.



„Wir empfehlen, auch importierte Treibhausgase einzubeziehen“, sagt Hans-Martin Henning deshalb. Importiert meint: aus einem anderen Land eingeführt. So könne man besser darstellen, für wie viel CO2 Deutschland insgesamt verantwortlich ist.