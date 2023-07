In dem Gebäude forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu vielen Themen, etwa dem Klima und Wolken. Auch untersuchen die Forschenden dort zum Beispiel, was mit Menschen passiert, die sich in großen Höhen aufhalten. Keine andere Forschungsstation in Deutschland liegt höher.



Übrigens gibt es noch mehr Gebäude, die eine eigene Postleitzahl abbekommen haben. Dabei handelt es sich um vier Wolkenkratzer in der Großstadt Frankfurt am Main: der Messeturm (60308), der Omniturm (60312), der Opernturm (60306) und der Taunusturm (60310).