Die Partei SPD etwa rechnet damit, dass es in der Sommerpause eine Sondersitzung geben könnte. Das passiert immer dann, wenn ein Thema besonders wichtig ist und nicht aufgeschoben werden kann. So könnte es in einer Sondersitzung diesmal um das Thema Gas gehen. Denn das Gas ist gerade knapp in Deutschland. Eine Politikerin sagte am Mittwoch: Sie rechne mit einer Sondersitzung und rate ihren Kolleginnen und Kollegen auch in der Sommerpause, gut erreichbar zu sein.