Sahra Wagenknecht ist ein Promi in der Politik. Als Vertreterin der Partei Die Linke wurde sie Mitglied im Deutschen Bundestag. Im Fernsehen wird die Frau oft nach ihrer Meinung gefragt. Der neue Plan von Sahra Wagenknecht macht aber ungewöhnlich viel Wirbel: Sie will eine eigene Partei gründen. Das kündigte sie am Montag an. Wie das geht und was dahintersteckt, erklären wir hier.



Wie gründet man eine Partei?

Das ist einfach! Wer 18 ist oder älter, kann eine Partei gründen. „Ihre Gründung ist frei“, heißt es sogar im Grundgesetz, das die wichtigsten Regeln für unser Land enthält. Jede Partei braucht zum Beispiel ein Programm. Damit ist eine Art Liste gemeint mit Ideen und Zielen. Auch ein guter Name wird gebraucht. Zudem braucht die neue Partei Unterstützung. Um an bestimmten Wahlen teilnehmen zu dürfen, muss sie Unterschriften sammeln. Manche Parteien gibt es auch nur in einem Bundesland.



Wozu braucht man Parteien?

Parteien helfen dabei, sich Meinungen zu bestimmten Themen bilden zu können. Die eine Partei setzt sich zum Beispiel besonders für Familien ein, eine andere für neue Regeln im Umweltschutz. Zu den bekanntesten Parteien in Deutschland gehören SPD, CDU, Grüne, FDP, AfD und Linkspartei. Wenn sich viele Politikerinnen und Politiker einig sind, können daraus neue Gesetze werden. Diese können unseren Alltag verändern.



Warum gibt es so viel Aufregung um den Plan von Sahra Wagenknecht?

Große Sorgen macht sich vor allem ihre bisherige Partei: die Linke. Denn deren Gruppe im Bundestag wird schrumpfen: Am Montag gaben Sahra Wagenknecht und einige andere bekannt, dass sie ausgetreten sind. Sie wollen in der neuen Partei Politik machen. Als kleinere Gruppe wird die Linkspartei aber bestimmte Rechte verlieren.



Bereits im nächsten Jahr will die neue Partei bei der Europawahl antreten. Dann wird es spannend: Wie viele Stimmen bekommt sie? Und welche anderen Parteien schneiden deshalb vielleicht schlechter ab?