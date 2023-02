Papst in Kinshasa Foto: Jerome Delay/AP/dpa up-down up-down Papst in Kinshasa Eine Million Menschen feiern Gottesdienst zusammen Von dpa | 01.02.2023, 13:42 Uhr

Mehr als eine Million Menschen waren gekommen, um gemeinsam einen Gottesdienst zu feiern! Selbst in die größte Kirche der Welt passen lange nicht so viele Leute. Deshalb fand die Messe auch draußen statt, auf einem Flughafen-Gelände der Stadt Kinshasa. Die liegt in dem afrikanischen Land Demokratische Republik Kongo.