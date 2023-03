Seit einiger Zeit ist es erlaubt, Lebensmittel mit bestimmten Insekten zu verkaufen, zum Beispiel getrocknet, gefrorenen oder als Pulver. Warum also nicht auch ein Eis mit Hausgrillen? Wie das wohl schmeckt? Nussig, sagen einige Kunden in der Stadt Rottenburg am Neckar. „Haferflockig, etwas bitter“, meint ein Mann, der die verrückte Sorte probiert hat.



Für einige ist die Überwindung noch zu groß, Insekten zu essen. Andere hingegen sind sehr neugierig. Die Krabbeltiere enthalten wichtige Stoffe für uns Menschen, zum Beispiel Eiweiß.