Ein Schloss? Hat der König natürlich. Eine Kutsche? Steht längst bereit. Was also fehlt König Charles III. (gesprochen „dem Dritten“), um wirklich als echter König erkennbar zu sein? Ganz klar: eine Krone.



Um eine besondere Krone geht es am Samstag im Land Großbritannien. Dann findet die Krönung von Charles III. statt. Die Krönung ist eine große Feier, die noch einmal bestätigt, dass Charles III. der neue britische König ist. Es kommen sehr viele Gäste, und noch mehr Menschen werden sich die Feier im Fernsehen anschauen.



Krone mit eigenem Namen

Viele Zuschauerinnen und Zuschauer warten dann besonders auf einen Moment: Wenn Charles III. die Krone auf den Kopf gesetzt wird. Die funkelnde Krone hat sogar einen eigenen Namen. Sie heißt Edwardskrone.



Sie besteht aus massivem Gold und verschiedenen Edelsteinen. Innen hat sie eine Art Haube aus purpurfarbener Seide. Ziemlich schick und edel also! Doch was so schön anzuschauen ist, ist gar nicht so leicht auf dem Kopf zu tragen. Die Krone wiegt über zwei Kilogramm. Vielleicht ist Charles III. also ganz froh, dass er die Edwardskrone tatsächlich nur bei der Krönung tragen wird.



70 Jahre lang ungenutzt

Weil die Edwardskrone immer nur dann zum Einsatz kommt, wenn ein neuer König oder eine neue Königin gekrönt wird, hatte die Krone seit rund 70 Jahren niemand mehr auf dem Kopf. Sie lag stattdessen gut geschützt in einer Burg. Erst vor Kurzem wurde sie wieder hervorgeholt, um ihre Form an den Kopf von Charles anzupassen.



Viele Fans der britischen Königsfamilie freuen sich schon sehr auf den Tag der Krönung. Damit nicht nur Charles III. etwas von seiner Krone hat, haben sich die Leute etwas ausgedacht. Auf der Internet-Plattform Twitter gibt es die Edwardskrone auch als Emoji. Wenn jemand dort etwas zur Krönung schreibt und mit einem entsprechenden Stichwort versieht, erscheint die Krone als kleines Symbol.