Indonesien Eine komplett neue Hauptstadt wird gebaut Von dpa | 17.01.2023, 13:28 Uhr

Eine neue Großstadt aus dem Nichts bauen? Das ist eine gewaltige Aufgabe. Genau das passiert allerdings gerade im Land Indonesien auf dem Kontinent Asien. Die Menschen in der bisherigen Hauptstadt Jakarta fühlten sich dort nicht mehr sicher. Der Grund: Jakarta liegt so tief, dass es langsam im Meer versinkt. Die Meeresspiegel steigen wegen der Klimakrise an.