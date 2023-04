Genau das passiert in der Stadt New York im Land USA bei den Frühjahrsauktionen. Dort werden Bilder und Kunstwerke an den Menschen verkauft, der am meisten Geld bietet. Weil es um die Kunstwerke sehr berühmter Künstlerinnen und Künstler geht, sind die Leute bereit, eine Menge Geld auszugeben. Das Gemälde „Insel im Attersee“ von Gustav Klimt etwa könnte für mehr als 40 Millionen Euro verkauft werden, sagen Fachleute.



Auch eine Skulptur einer riesengroßen Spinne scheint beliebt zu sein. Die Künstlerin Louise Bourgeois hat zwar mehrere von ihnen angefertigt. Doch die meisten stehen in Museen und können nicht gekauft werden. Für etwa 36 Millionen Euro könnte jemand die drei Meter hohe Spinne aber mit nach Hause nehmen, meinen die Experten.