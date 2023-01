Architektur Foto: Steffen Trumpf/dpa up-down up-down Dänemark Eine Hauptstadt für Architektur Von dpa | 17.01.2023, 16:11 Uhr

Zunächst trug die Stadt Rio de Janeiro im Land Brasilien den Titel. In diesem Jahr ist nun die Stadt Kopenhagen an der Reihe. Kopenhagen ist die Hauptstadt des Landes Dänemark und darf sich nun „Welthauptstadt der Architektur“ nennen. Am Dienstag gab es dazu ein großes Fest in der Stadt.