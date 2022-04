Blumenwiese FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Kindernachrichten-welt-des-wissens Eine Frage, 321 Antworten Von dpa | 10.04.2022, 14:03 Uhr | Update vor 1 Std.

Was haben eine Blumenwiese, ein Pferd und eine Plastiktüte in einem Baum gemeinsam? Die Antwort: Jemand findet ihren Anblick schön. Denn all diese Dinge tauchen in Kurzfilmen für einen Wettbewerb auf zu diesem Thema: Was ist schön?