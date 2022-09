Jedes Bienenvolk hat eine Königin. Sie ist die einzige im ganzen Bienenstock, die Eier legen kann. Sie ist größer als die anderen Bienen und bekommt das beste Futter. Wird sie zu alt, muss der Imker eine neue Königin einsetzen.

Die Bienenkönigin sitzt umringt von ihrem Volk auf einer Wabe. Foto: Jens Kalaene/dpa

So kommt die Bienenkönigin zu ihrem Volk

Die kann er von einem anderen Imker bekommen oder von Fachleuten für Bienenzucht. In einem Kasten wächst die neue Königin heran. Die anderen Bienen versorgen sie dort. Nachdem sie geschlüpft ist, wird sie von männlichen Bienen begattet. Danach beginnt die Königin, Eier zu legen. Jetzt kann sie sich auf die Reise zu ihrem neuen Volk machen.

Und das geht per Post: Mit sechs Begleitbienen, die sie versorgen, kommt die Königin in einen kleinen Versandkäfig. Auch etwas Futter und Wasser ist dabei. Der Käfig wird in einen Briefumschlag mit Luftlöchern gesteckt und an die Imker verschickt.

Darum sind Bienen wichtig

Ohne Bienen hätten wir große Probleme, sagen Forscher. Denn die fleißigen Insekten bestäuben jeden Tag mehrere Millionen Blüten.