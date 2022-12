Museum Foto: Kilian Genius/dpa up-down up-down Zauberbücher und Zauberkästen Ein zauberhaftes Museum Von dpa | 16.12.2022, 16:50 Uhr

In diesem Museum dreht sich alles ums Zaubern: Es gibt alte Zauberkästen und wundersame Spielzeuge, Zauberbücher und Plakate mit Zauberkünstlern darauf. Das Zaubermuseum Bellachini wird am Sonntag in der Stadt Hamburg eröffnet. Es ist nach einem berühmten Zauberkünstler benannt, der vor mehr als 100 Jahren gelebt hat.