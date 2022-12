Gestiefelter Kater im Kino Foto: -/Universal Pictures/dpa up-down up-down Kino Ein Wunsch für den alten Kater Von dpa | 18.12.2022, 11:26 Uhr

Katzen haben mehrere Leben, so heißt es in einem alten Sprichwort. Im neuen Kino-Film „Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch“ ist das aber anders. Da geht es um einen sehr tapferen Kater, der seinen Vorrat an Leben schon fast aufgebraucht hat.