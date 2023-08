In einer Studie haben Fachleute geprüft, wie es um das Verkehrsnetz in Deutschland steht. Dabei schauten sie auf Schienen, Straßen und Wege in Städten, Landkreisen und Gemeinden. Das Ergebnis klingt nicht gut. Fast jede zweite Straßenbrücke sei in keinem guten Zustand, heißt es. Auch jede dritte Straße weise größere Mängel auf.



Beim öffentlichen Personennahverkehr sehe es beim Zustand um Tunnel und Bahnen zwar etwas besser aus. Allerdings müsse auch hier Geld ausgegeben werden, um Dinge zu verbessern. Denn ein Ziel ist es, dass mehr Menschen mit Bus und Bahn fahren.



Um Schienen, Straßen und Wege bis 2030 zu erhalten und zu erweitern, müsste eine Menge Geld ausgegeben werden. Mehr als 370 Millionen Euro haben die Fachleute ausgerechnet.