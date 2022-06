Bei den Ritterspielen in Horb am Neckar zeigten die Reiterinnen und Reiter ihr Können! Foto: Christoph Schmidt/dpa - ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet FOTO: Christoph Schmidt Mittelalter Ein Turnier wie vor 500 Jahren Von dpa | 19.06.2022, 16:59 Uhr

Wie eine Zeitreise ins Mittelalter: Die haben zahlreiche Menschen am Wochenende in der Stadt Horb am Neckar im Bundesland Baden Württemberg erlebt. Dort traten sogar Ritter auf ihren Pferden gegeneinander an!