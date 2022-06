Unzählige Corona-Tests wurden an Teststellen schon durchgeführt. Nun sollen es weniger werden. Foto: Peter Kneffel/dpa FOTO: Peter Kneffel up-down up-down Corona Ein Test? Macht drei Euro Von dpa | 30.06.2022, 14:23 Uhr

Stäbchen in die Nase, dann in die Flüssigkeit und schließlich ein paar Tropfen auf den Teststreifen. Solche Corona-Tests passieren millionenfach. Doch an den Teststellen sollen es nun weniger werden.