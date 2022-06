Im Meer wächst vor der australischen Küste die wahrscheinlich größte Pflanze der Welt. Foto: Rachel Austin/University of Western Australia/dpa FOTO: Rachel Austin Kindernachrichten-welt-des-wissens Ein Teppich im Meer Von dpa | 02.06.2022, 17:33 Uhr

Forscherinnen und Forscher haben eine riesige und alte Pflanze im Meer vor dem Land Australien entdeckt. In einer Meeresbucht wächst eine Seegraswiese über etwa 180 Kilometer. So weit sind in etwa die Städte Berlin und Schwerin im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern voneinander entfernt. Die Pflanze ist vermutlich die größte der Welt!